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Грег Попович назвал современного игрока, который является реинкарнацией Бёрда и Мэлоуна

Грег Попович назвал современного игрока, который является реинкарнацией Бёрда и Мэлоуна
Баскетбол / НБА 0

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал 25 очков, 11 передач и 4 подбора в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Сан-Антонио Спёрс» (132:126). После игры он удостоился похвалы со стороны главного тренера проигравшей команды Грега Поповича. Как отмечает Fadeaway World, специалист заявил, что Йокич является реинкарнацией легендарного Ларри Бёрда, а затем сравнил его с Мозесом Мэлоуном.

Несмотря на довольно смелые сравнения, у Николы действительно есть черты обоих этих игроков. Он быстро управляется с мячом, может произвести бросок практически из любой точки площадки, при этом достаточно габаритный.

Благодаря дабл-даблу Йокича «Денвер» одержал вторую победу кряду. «Наггетс» занимают третье место в Западной конференции и первое — в Северо-Западном дивизионе.

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