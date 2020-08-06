Леброн Джеймс отреагировал на вирусное видео ошибочного ареста чернокожей семьи в Колорадо

Журналист Washington Post Бен Голливер опубликовал видео, на котором записана реакция звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса на вирусный ролик с задержанием чернокожей семьи в США.
«Обидно и позорно… Мы просто хотим лучшего. Чернокожее сообщество не просит многого, мы сталкивались с подобным последние 400 лет», — говорит Леброн на видео.
Видео доступно на странице BenGolliver в «Твиттере».
Бритни Гиллиам находилась со своей дочерью, сестрой и племянницами, когда полицейские попытались их задержать, достав оружие. Представители правопорядка ошибочно решили, что они украли машину, на которой ехали. Всех заставили лечь на землю. Кадры с этим задержанием попали в интернет.
Напомним, в США начались и продолжаются массовые протесты после трагической смерти американца Джорджа Флойда во время полицейского задержания.
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