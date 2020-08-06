Попович: при звуке сирены копов думаю — лишь бы не штраф. Другие расы — лишь бы не умереть

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович в очередной раз высказался на тему расового неравенства в США. Специалист отметил, что помимо афроамериканцев от систематического расизма в США страдают и латиноамериканцы.

«Чернокожие и латиноамериканцы – две основные группы, которые имели дело с несправедливостью.

Чёрные люди вообще имели с этим дело на протяжении сотен лет. Но наши латиноамериканские братья и сестры сталкивались с той же дискриминацией во многих ситуациях. Это является отражением системы, которая создала столь существенное неравенство по уровню благосостояния.

Когда я слышу полицейскую сирену, то начинаю нервничать с мыслью, как бы мне не получить штраф. Другие при этом звуке думают, как бы им не умереть. Это большая разница», – цитирует Поповича San Antonio Express-News.