«Панатинаикос» усилил экс-игрок «Зенита» Уайт

«Панатинаикос» на официальном сайте объявил о подписании контракта с американским центровым Аароном Уайтом.

Аарон Уайт (родился 10 сентября 1992 г.) — американский профессиональный баскетболист, игравший в баскетбол в колледже Университета Айовы. В первом сезоне в NCAA Уайт попал в третью команду конференции Big Ten. 25 июня 2015-го «Вашингтон Уизардс» выбрал Уайта под 49-м номером на драфте НБА. 26 июля 2015-го Уайт подписал контракт с «Бонном» из баскетбольной Бундеслиги. В июне 2016-го контракт истёк, после чего Уайт играл за «Зенит» в Единой лиге ВТБ и Еврокубке.



13 июня 2017 года Уайт подписал контракт с литовской командой «Жальгирис». В первом сезоне в клубе он набирал 8,9 очка и 4,4 подбора в 36 матчах Евролиги. 14 июля 2019 года Уайт подписал соглашение с итальянской командой «Милан», а в январе перешел в «Тенерифе».