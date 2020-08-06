Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Главный тренер иностранного клуба Единой лиги ВТБ признался, что не знает бюджет на сезон

Главный тренер иностранного клуба Единой лиги ВТБ признался, что не знает бюджет на сезон
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Цмоки-Минска» Ростислав Вергун признался, что не знает в точности размер бюджета клуба перед новым сезоном.

«Не в моей компетенции обсуждать эту тему. Точных цифр не знаю. Но на этот сезон он однозначно скромнее.

При подписании новичков было меньше свободы, чем в прошлом году. Передо мной стоит задача — давать результат и одновременно предоставлять возможность белорусам развиваться на высоком уровне. Это непросто. Все приглашенные легионеры сопоставимы по опыту с нашими баскетболистами, поэтому не будет такого, что одни получают гораздо больше игрового времени, чем другие. Мы усилили только те позиции, на которых нам не хватало собственного ресурса», — приводит слова Ростислава Вергуна «Прессбол».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020