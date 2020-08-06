Главный тренер иностранного клуба Единой лиги ВТБ признался, что не знает бюджет на сезон
Главный тренер «Цмоки-Минска» Ростислав Вергун признался, что не знает в точности размер бюджета клуба перед новым сезоном.
«Не в моей компетенции обсуждать эту тему. Точных цифр не знаю. Но на этот сезон он однозначно скромнее.
При подписании новичков было меньше свободы, чем в прошлом году. Передо мной стоит задача — давать результат и одновременно предоставлять возможность белорусам развиваться на высоком уровне. Это непросто. Все приглашенные легионеры сопоставимы по опыту с нашими баскетболистами, поэтому не будет такого, что одни получают гораздо больше игрового времени, чем другие. Мы усилили только те позиции, на которых нам не хватало собственного ресурса», — приводит слова Ростислава Вергуна «Прессбол».
- 6 августа 2020
-
22:03
-
21:44
-
21:36
-
21:06
-
21:06
-
20:34
-
20:14
-
20:11
-
18:45
-
18:42
-
16:18
-
14:55
-
13:55
-
13:50
-
12:08
-
11:20
-
11:02
-
09:56
-
09:30
-
08:30
-
08:19
-
07:56
-
07:48
-
07:28
-
07:11
-
04:38
-
01:54
-
00:32
- 5 августа 2020
-
22:50
-
22:46
-
21:52
-
20:49
-
19:06
-
18:02
-
17:59
Партнерский контент