Главный тренер иностранного клуба Единой лиги ВТБ признался, что не знает бюджет на сезон

Главный тренер «Цмоки-Минска» Ростислав Вергун признался, что не знает в точности размер бюджета клуба перед новым сезоном.



«Не в моей компетенции обсуждать эту тему. Точных цифр не знаю. Но на этот сезон он однозначно скромнее.



При подписании новичков было меньше свободы, чем в прошлом году. Передо мной стоит задача — давать результат и одновременно предоставлять возможность белорусам развиваться на высоком уровне. Это непросто. Все приглашенные легионеры сопоставимы по опыту с нашими баскетболистами, поэтому не будет такого, что одни получают гораздо больше игрового времени, чем другие. Мы усилили только те позиции, на которых нам не хватало собственного ресурса», — приводит слова Ростислава Вергуна «Прессбол».