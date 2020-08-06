Леброна Джеймса беспокоят боли в паховой области
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит ближайший матч регулярного чемпионата НБА с «Хьютон Рокетс» из-за болей в паховой области, сообщает журналист The Athletic Билл Орам на своей странице в «Твиттере».
35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».
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