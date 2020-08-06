«Барселона» изменила главный трансферный приоритет на межсезонье

«Барселона» отказалась от идеи подписания центрового «Фенербахче» Яна Веселы и будет ждать завершения сезона НБА, чтобы усилиться свободным агентом из заокеанской лиги, сообщает Encestando.



«Барселона» испытывает нехватку глубины на позиции центрового, где из сильных опций представлен только Брэндон Дэвис. Главный тренер испанского клуба Шарунас Ясикявичюс был заинтересован в услугах Веселы, однако выкуп контракта MVP Евролиги-2019 оказался очень дорогим. «Барселоне» пришлось бы потратить более € 5 млн на компенсацию «Фенербахче» и зарплату Веселы.



«Барселона» будет ждать доступности трансферов игроков НБА в сентябре и октябре, чтобы подписать игрока на проблемную позицию центрового. Не исключено, что «Барселона» также усилит позицию лёгкого форварда подписанием Марио Хезоньи из «Портленд Трэйл Блэйзерс».