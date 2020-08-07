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Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Майами». «Индиана» уступила «Финиксу»

Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Майами». «Индиана» уступила «Финиксу»
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит», победу в которой одержали номинальные хозяева площадки – 130:116 (25:34, 31:39, 36:25, 38:18).

Самый значительный вклад в победу «Бакс» внёс 25-летний греческий форвард Яннис Адетокунбо, отметившийся дабл-даблом из 33 очков, 12 подборов и 4 передач. Защитник «Милуоки» Крис Миддлтон набрал такое же количество очков, как и Адетокунбо, — 33 очка, а также совершил 6 подборов и 8 передач.

«Милуоки Бакс» (55-14) лидируют в турнирной таблице Восточной конференции, а «Майами Хит» (43-26) занимает 4-е место.

НБА - регулярный чемпионат
06 августа 2020, четверг. 23:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
130 : 116
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Миддлтон - 33, Лопес - 17, Коннотон - 11, Бледсо - 9, Мэттьюз - 9, Хилл - 9, Браун - 5, Дивинченцо - 2, Уильямс - 2, Адетокунбо, Ильясова, Корвер, Лопес, Мейсон, Уилсон
Майами Хит: Робинсон - 21, Хироу - 20, Краудер - 15, Нанн - 14, Олиник - 13, Джонс - 12, Игуодала - 12, Адебайо - 6, Хилл - 3, Alexander, Vincent, Батлер, Горан Драгич, Леонард, Окпала, Сильва, Хаслем

В следующей встрече игрового дня дабл-даблы Деандре Эйтона и Девина Букера принесли «Финикс Санс» победу над «Индианой Пэйсерс» — 114:99 (28:23, 24:25, 34:27, 28:24).

НБА - регулярный чемпионат
06 августа 2020, четверг. 23:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 99
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Финикс Санз: Эйтон - 23, Букер - 20, Шарич - 16, Пэйн - 15, Джонсон - 14, Рубио - 13, Бриджес - 10, Картер - 3, Jerome, Lecque, Бэйнс, Диалло, Камински, Окобо, Убре
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 25, Тёрнер - 17, Оладипо - 16, Уоррен - 16, Холидей - 9, Макконнелл - 8, Битадзе - 3, Холидэй - 3, Лиф - 2, Боуэн, Джонсон, Лэмб, Макдермотт, Митру-Лонг, Сабонис, Самнер, Сэмпсон
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