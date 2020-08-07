Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Майами». «Индиана» уступила «Финиксу»

В Реюньоне (США) завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит», победу в которой одержали номинальные хозяева площадки – 130:116 (25:34, 31:39, 36:25, 38:18).
Самый значительный вклад в победу «Бакс» внёс 25-летний греческий форвард Яннис Адетокунбо, отметившийся дабл-даблом из 33 очков, 12 подборов и 4 передач. Защитник «Милуоки» Крис Миддлтон набрал такое же количество очков, как и Адетокунбо, — 33 очка, а также совершил 6 подборов и 8 передач.
«Милуоки Бакс» (55-14) лидируют в турнирной таблице Восточной конференции, а «Майами Хит» (43-26) занимает 4-е место.
В следующей встрече игрового дня дабл-даблы Деандре Эйтона и Девина Букера принесли «Финикс Санс» победу над «Индианой Пэйсерс» — 114:99 (28:23, 24:25, 34:27, 28:24).
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