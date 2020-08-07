59 очков Порзингиса и Дончича не помогли «Далласу» уйти от поражения в игре с «Клипперс»

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Даллас Маверикс уступил «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 111:126 (22:23, 36:36, 29:32, 24:35).
Одними из лучших игроков по результативности стали 25-летний латвийский форвард Кристапс Порзингис и 21-летний словенский разыгрывающий Лука Дончич, набравшие на двоих – 59 очков. На счету Порзингиса 30 очков, 9 подборов и 5 передач, а у Дончича – 29 очков, 3 подбора и 6 передач.
Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс лёгкий форвард Кавай Леонард, набравший 29 очков, 6 подборов и 5 передач.
Единственный дабл-дабл в этой игре оформил хорватский центровой «Лос-Анджелеса» Ивица Зубац – 21 очко, 15 подборов и 1 передача.
«Лос-Анджелес Клипперс» (46-22) занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Даллас Маверикс» (41-30) – 7-е.
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