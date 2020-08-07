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59 очков Порзингиса и Дончича не помогли «Далласу» уйти от поражения в игре с «Клипперс»

59 очков Порзингиса и Дончича не помогли «Далласу» уйти от поражения в игре с «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Даллас Маверикс уступил «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 111:126 (22:23, 36:36, 29:32, 24:35).

Одними из лучших игроков по результативности стали 25-летний латвийский форвард Кристапс Порзингис и 21-летний словенский разыгрывающий Лука Дончич, набравшие на двоих – 59 очков. На счету Порзингиса 30 очков, 9 подборов и 5 передач, а у Дончича – 29 очков, 3 подбора и 6 передач.

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс лёгкий форвард Кавай Леонард, набравший 29 очков, 6 подборов и 5 передач.

Единственный дабл-дабл в этой игре оформил хорватский центровой «Лос-Анджелеса» Ивица Зубац – 21 очко, 15 подборов и 1 передача.

«Лос-Анджелес Клипперс» (46-22) занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Даллас Маверикс» (41-30) – 7-е.

НБА - регулярный чемпионат
07 августа 2020, пятница. 01:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
111 : 126
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Порзингис - 30, Дончич - 29, Финни-Смит - 12, Бёрк - 11, Клебер - 10, Хардуэй-младший - 8, Джексон - 5, Райт - 4, Марьянович - 2, Cleveland, Reaves, Бареа, Брансон, Карри, Кидд-Гилкрист, Коли-Стайн, Ли, Пауэлл
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 29, Джордж - 24, Зубац - 21, Моррис - 16, Грин - 10, Джексон - 7, Л. Уильямс - 6, Паттерсон - 6, Шамет - 5, Макгрудер - 2, Coffey, Беверли, Кабенгеле, Мотли, Мэнн, Ноа, Харрелл
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