«Лейкерс» без Леброна крупно проиграли «Рокетс» без Уэстбрука, у Хардена мощный дабл-дабл

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой «Хьюстона» со счётом 113:97.
Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал защитник Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 12 результативных передач. Ещё 20 очков набрал Бен Маклемор. В составе «Лейкерс» отличился Кайл Кузма, набравший 21 очко. Дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов оформил Энтони Дэвис. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропускал матч из-за болей в паховой области, в составе «Рокетс» отсутствовал защитник Расселл Уэстбрук.
Эта победа стала для «Хьюстона» третьей в четырёх матчах после рестарта сезона. «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел второе поражене кряду и третье после рестарта чемпионата.
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