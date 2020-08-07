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«Лейкерс» без Леброна крупно проиграли «Рокетс» без Уэстбрука, у Хардена мощный дабл-дабл

«Лейкерс» без Леброна крупно проиграли «Рокетс» без Уэстбрука, у Хардена мощный дабл-дабл
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой «Хьюстона» со счётом 113:97.

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал защитник Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 12 результативных передач. Ещё 20 очков набрал Бен Маклемор. В составе «Лейкерс» отличился Кайл Кузма, набравший 21 очко. Дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов оформил Энтони Дэвис. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропускал матч из-за болей в паховой области, в составе «Рокетс» отсутствовал защитник Расселл Уэстбрук.

Эта победа стала для «Хьюстона» третьей в четырёх матчах после рестарта сезона. «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел второе поражене кряду и третье после рестарта чемпионата.

НБА - регулярный чемпионат
07 августа 2020, пятница. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
113 : 97
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Харден - 39, Маклемор - 20, Грин - 15, Хаус - 14, Риверс - 11, Ковингтон - 8, Такер - 6, Frazier, Гордон, Кабокло, Клемонс, Кэрролл, Мба а Муте, Уэстбрук, Чендлер
Лос-Анджелес Лейкерс: Кузма - 21, Дэвис - 17, Horton-Tucker - 10, Грин - 10, Колдуэлл-Поуп - 10, Уэйтерс - 8, Ховард - 8, Кук - 6, Моррис - 3, Smith - 2, Дадли - 2, Cacok, Адетокунбо, Джеймс, Карузо, Макги, Рондо
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