Джеймс Харден побил выдающийся рекорд Майкла Джордана

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» установил уникальное достижение. Харден оформил дабл-дабл из 39 очков и 12 результативных передач. Для Хардена этот дабл-дабл стал 73-м в карьере, в котором он набрал более 35 очков. По количеству подобных дабл-даблов Харден обошёл легенду НБА Майкла Джордана, на счету которого 72 подобных дабл-дабла.

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По итогам встречи Джеймс Харден остановился в двух шагах от трипл-дабла, добавив к 39 очкам и 12 передачам 8 подборов.



Встреча завершилась победой «Хьюстона» со счётом 113:97. Эта победа стала для «Хьюстона» третьей в четырёх матчах после рестарта сезона. «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел второе поражение кряду и третье после рестарта чемпионата.