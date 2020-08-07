«Милуоки» стал победителем Восточной конференции

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» гарантировал себе первое место по итогам регулярного чемпионата в Восточной конференции.



Это стало известно после матча между между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные хозяева площадки – 130:116 (25:34, 31:39, 36:25, 38:18).



Самый значительный вклад в победу «Бакс» внёс 25-летний греческий форвард Яннис Адетокунбо, отметившийся дабл-даблом из 33 очков, 12 подборов и 4 передач. Защитник «Милуоки» Крис Миддлтон набрал столько же очков, а также совершил 6 подборов и 8 передач.



Эта победа стала для «Милуоки» 55-й в регулярном чемпионате при 14 поражениях.

Ранее первое место в Западной конференции гарантировал себе «Лос-Анджелес Лейкерс».