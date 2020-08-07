Дрэймонд Грин назвал двух «спящих» претендентов на титул

Баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мыслями о возможных «теневых» фаворитах сезона Национальной баскетбольной ассоциации.



«Двумя „тёмными лошадками“ сезона являются „Майами“ и „Хьюстон“. У „Хьюстона есть Уэстбрук, есть Харден, который, очевидно, в любой вечер может набрать 40 или 50 очков. У них куча снайперов и они собираются создать проблемы соперникам, играя в свою переключающуюся защиту.



“Майами» играют сильно, эти парни хорошо синергируют друг с другом. У них есть Андре Игоудала, о способностях которого в плей-офф и финалах мы знаем очень многое. Они временами изо всех сил стараются добиться стабильного результата. У них много талантов и они очень много работают", — приводит слова Дрэймонда Грина Clutch Points.