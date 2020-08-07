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Зайон установил феноменальный рекорд франшизы «Пеликанс»

Зайон установил феноменальный рекорд франшизы «Пеликанс»
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (115:130) установил уникальное достижение для клуба. Зайон по итогам встречи совершил 10 результативных броской из 12. Таким образом, его точность составила 83,3 процента. По итогам встречи Зайон набрал 24 очка и стал первым игроком-новичком в истории франшизы, кто забрасывал более 80 процентов бросков и набрал не менее 24 очков за игру в дебютном сезоне.

Первая четверть противостояния команд завершилась со счётом 49:39 в пользу команды из Калифорнии. Таким образом, «Кингз» установили рекорд клуба по количеству набранных очков за одну четверть. В то же время «Нью-Орлеан» установил антирекорд. Клуб из Луизианы никогда не пропускал в одной четверти такое количество очков.

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