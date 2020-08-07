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Впервые в истории НБА в старте вышли два игрока ростом выше 220 см

Впервые в истории НБА в старте вышли два игрока ростом выше 220 см
Баскетбол / НБА 0

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» прошла встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Даллас Маверикс» уступил «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 111:126 (22:23, 36:36, 29:32, 24:35). Этот матч вошёл в историю Национальной баскетбольной ассоциации.

В стартовой пятёрке «Далласа» вышли сразу два игрока выше 220 сантиметров — Бобан Марьянович, рост которого составляет 223 сантиметра, и Кристапс Порзингис, чей рост — 221 сантиметр. Это был первый случай в истории, когда в стартовой пятёрке коллектива вышли сразу два баскетболиста выше 220 сантиметров.

Одними из лучших игроков по результативности стали 25-летний латвийский форвард Кристапс Порзингис и 21-летний словенский разыгрывающий Лука Дончич, набравшие на двоих 59 очков.

«Лос-Анджелес Клипперс» (46-22) занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Даллас Маверикс» (41-30) – 7-е.

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