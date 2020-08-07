Стив Керр объяснил нежелание отвечать на вопросы об Адетокунбо

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отказался отвечать на вопрос об игроке «Милуоки» Яннисе Адетокунбо.
«Стив уже не работает в СМИ. Тренер Стив не хочет получить штраф», — приводит слова Керра The Spun.
Ранее Яннис Адетокунбо в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» (130:116) набрал 33 очка и 12 подборов при идеальной точности двухочковых — 13/13.
Адетокунбо реализовал наибольшее количество двухочковых бросков в матче против франшизы «Майами» за всю историю. Прежним рекордсменом был легендарный центровой «Хьюстон Рокетс» Яо Мин (17 января 2009 года), забросивший в кольцо «Хит» 12 двухочковых при 12 попытках. Кеннет Фарид (14 марта 2016 года) реализовал 11/11, Крис Маллин (1 декабря 1990 года) и Тайсон Чендлер (2 апреля 2008 года) — 10/10.
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