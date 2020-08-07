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Экс-игрок ЦСКА Де Коло сменил имидж

Экс-игрок ЦСКА Де Коло сменил имидж
Баскетбол / Евролига 0

Защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло покрасил волосы. Французский защитник предстал в новом образе на тренировке турецкого клуба, который начал готовиться к новому сезону.

Посмотреть фото можно в твиттер-аккаунте БК «Фенербахче».

Де Коло выигрывал Евролигу в 2016 и 2019 годах в составе ЦСКА. В 2016 году французский баскетболисты был признан самым ценным игроком «Финала четырёх» турнира. С лета 2019 года Нандо выступает за турецкий «Фенербахче».

В прошлом француз выступал в НБА, защищая цвета «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс». Права на игрока по-прежнему принадлежат «Торонто». Всего в регулярных чемпионатах НБА на его счету 119 матчей, в которых он набирал 3,8 очка, собирал 1,8 подбора и совершал 1,7 передачи в среднем.

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