Экс-игрок ЦСКА Де Коло сменил имидж
Защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло покрасил волосы. Французский защитник предстал в новом образе на тренировке турецкого клуба, который начал готовиться к новому сезону.
Посмотреть фото можно в твиттер-аккаунте БК «Фенербахче».
Де Коло выигрывал Евролигу в 2016 и 2019 годах в составе ЦСКА. В 2016 году французский баскетболисты был признан самым ценным игроком «Финала четырёх» турнира. С лета 2019 года Нандо выступает за турецкий «Фенербахче».
В прошлом француз выступал в НБА, защищая цвета «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс». Права на игрока по-прежнему принадлежат «Торонто». Всего в регулярных чемпионатах НБА на его счету 119 матчей, в которых он набирал 3,8 очка, собирал 1,8 подбора и совершал 1,7 передачи в среднем.
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