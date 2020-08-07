У Кириленко появился конкурент на выборах президента РФБ

Федерация баскетбола Красноярского края выдвинула Эдуарда Сандлера на пост президента РФБ, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола.



Эдуард Сандлер является баскетбольным тренером и спортивным функционером. На протяжении шести последних сезонов он возглавлял три дальневосточных клуба мужской Суперлиги 1 – «Спартак-Приморье», «Сахалин» и «Восток-65». Под его руководством «Сахалин» стал чемпионом в сезоне-2015/2016. В регулярном чемпионате-2019/2020, который остался незавершённым, «Восток-65» на момент приостановки делил пятое место с «Темп-СУМЗ-УГМК».



Напомним, ещё одним кандидатом на пост президента РФБ в настоящий момент является Андрей Кириленко, ныне занимающий эту должность.