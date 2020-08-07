Гомельский: выяснилось, что Джеймс управляемый игрок со скамейки

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о роли Майка Джеймса в ЦСКА. По словам специалиста, он оказался достаточно управляемым игроком.

«Джеймс в ЦСКА старательно нёс нагрузку и в атаке, и в защите. Не скажу, что он „бульдог“ в обороне, но за своего подопечного отвечает. Кроме того, выяснилось, что Джеймс управляемый игрок со скамейки. Итудис нашёл и место для него на площадке, и слова, которые Джеймс воспринимает во время тайм-аутов. Его нельзя сравнивать с Родригесом, но сравнение с Де Коло и Хиггинсом он выдерживает.



Меня больше всего интересует, как Джеймс будет взаимодействовать с Милутиновым. Игра в атаке Клайберна, Курбанова, Хиллиарда и Стрелниекса не страдала от действий Джеймса. Они находили общий язык. А вот центрового, которого необходимо „кормить“ мячами на границе краски, в ЦСКА не было», — написал Гомельский на своём сайте.