«Юта» без четырёх ведущих игроков уступила «Сан-Антонио»
В Орландо (штат Флорида, США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором встречались «Сан-Антонио Спёрс» и «Юта Джаз».
Команда из Солт-Лейк-Сити вышла на паркет не в оптимальном составе, не рассчитывая на помощь Майка Конли, Руди Гобера, Донована Митчелла и Ройса О'Нила. В результате «Сан-Антонио» с первых минут завладел инициативой и к концу первой четверти лидировал с преимуществом в 9 очков — 36:27. К большому перерыву техасцы вели с двузначным счётом — 60:50. Во второй половине техасцы контролировали ход происходящего на паркете и одержали победу со счётом 119:111.
Самым результативным в составе «Сан-Антонио» стал Деррик Уайт, набравший 24 очка. У «Джаз» 24 очка — на счету Джордана Кларксона.
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