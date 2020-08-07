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Дилэйни выбрал лучшего защитника Европы между собой, Джеймсом, Ларкиным и Уилбекином

Дилэйни выбрал лучшего защитника Европы между собой, Джеймсом, Ларкиным и Уилбекином
Баскетбол / Евролига 0

Защитник «Милана» Малькольм Дилэйни считает себя лучшим игроком задней линии в европейском баскетболе.

На официальной презентации в качестве игрока «Милана» Дилэйни задали вопрос, кто по его мнению является лучшим по игре один на один в Евролиге. Американцу предложили выбрать между собой и такими исполнителями: Майк Джеймс (ЦСКА), Скотти Уилбекин («Маккаби») и Шейн Ларкин («Анадолу Эфес»).

«Я. Майк — один из моих близких друзей. С Шейном мы познакомились этим летом. Лично не знаком со Скотти, но он один из лучших защитников, против которых я играл. Когда у меня есть свобода и мяч в руках, то я являюсь лучшим защитником в Европе», – приводит слова Дилэйни Eurohoops.

Дилэйни присоединился к «Милану» в межсезонье-2020. В прошлом сезоне американец выступал за «Барселону».

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