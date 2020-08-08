Источник: конкурент Кириленко на выборах президента РФБ снимет свою кандидатуру

Конкурент действующего президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко на очередных выборах на этот пост Эдуард Сандлер, вероятнее всего, снимет свою кандидатуру.

«Борьбы на выборах президента РФБ не получится. Эдуард Сандлер с вероятностью 99% снимет свою кандидатуру в пользу Андрея Кириленко», — написал на своей странице в «Твиттере» обозреватель «Известий» Тимур Ганеев.

7 августа стало известно, что Федерация баскетбола Красноярского края выдвинула Эдуарда Сандлера на пост президента РФБ.

Эдуард Сандлер является баскетбольным тренером и спортивным функционером. На протяжении шести последних сезонов он возглавлял три дальневосточных клуба мужской Суперлиги 1 – «Спартак-Приморье», «Сахалин» и «Восток-65». Под его руководством «Сахалин» стал чемпионом в сезоне-2015/2016. В регулярном чемпионате-2019/2020, который остался незавершённым, «Восток-65» на момент приостановки делил пятое место с «Темп-СУМЗ-УГМК».