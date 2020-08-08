«Бостон» разгромил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА

В Реюньоне (США) на стадионе « И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали номинальные гости площадки – игроки «Селтикс», со счётом 122:100 (21:14, 31:23, 39:20, 31:43).



Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс Лёгкий форвард Джейлен Браун, набравший 20 очков и совершивший 6 подбора и 2 передачи. Немецкий центровой «Бостона» Даниэль Тайс отметился дабл-даблом из 11 очков и 11 подборов.



В составе «Торонто» 13 очков набрал Фред Ванвилт.



«Торонто Рэпторс» (49-19) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Бостон Селтикс» (46-23) — третье место на Востоке.