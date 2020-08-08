«Бостон» разгромил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА
В Реюньоне (США) на стадионе « И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали номинальные гости площадки – игроки «Селтикс», со счётом 122:100 (21:14, 31:23, 39:20, 31:43).
Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс Лёгкий форвард Джейлен Браун, набравший 20 очков и совершивший 6 подбора и 2 передачи. Немецкий центровой «Бостона» Даниэль Тайс отметился дабл-даблом из 11 очков и 11 подборов.
В составе «Торонто» 13 очков набрал Фред Ванвилт.
«Торонто Рэпторс» (49-19) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Бостон Селтикс» (46-23) — третье место на Востоке.
НБА - регулярный чемпионат
08 августа 2020, суббота. 04:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
100 : 122
Бостон Селтикс
Бостон
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 13, Лоури - 11, Пауэлл - 11, Сиакам - 11, Холлис-Джефферсон - 11, Дэвис - 10, Буше - 9, Джонсон - 7, Марк Газоль - 6, Томас - 6, Ануноби - 3, Ибака - 2, Бриссетт, Маккоу, Миллер, Уотсон, Эрнандес
Бостон Селтикс: Браун - 20, Тейтум - 18, Уокер - 17, Уонамэйкер - 15, Оджелей - 11, Тайс - 11, Уильямс - 10, Хэйворд - 9, Грин - 5, Уильямс - 4, Смарт - 2, Кантер, Лэнгфорд, Пуарье, Уотерс, Фалль, Эдвардс
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