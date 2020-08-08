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Итудис отреагировал на заражение коронавирусом

Итудис отреагировал на заражение коронавирусом
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отреагировал на положительный тест на коронавирус COVID-19.

«Сегодня мой тест на коронавирус дал положительный результат. Спасибо всем за сообщение поддержки. У меня лёгкая версия вируса. С помощью моей семьи и врачей я пройду через это и вернусь сильнее. Не забывайте соблюдать правила по защите своего здоровья!», — написал в своём «твиттере» Димитрис Итудис.

Тесты на коронавирус членов семьи Итудиса дали отрицательный результат. Болезнь специалиста заставит ЦСКА начать первую часть подготовительного сбора без главного тренера.

Напомним, 49-летний Димитрис Итудис работает с ЦСКА с 2014 года. С того момента он пять раз приводил «армейцев» к победе в Единой лиге ВТБ и дважды завоёвывал с командой трофей Евролиги.

Минувший баскетбольный сезон был завершён досрочно. В Единой лиге ВТБ ЦСКА занимал второе место, в Евролиге — четвёртое.

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