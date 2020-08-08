Определились два новых участника плей-офф НБА и первая выбывшая команда

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» обеспечил себе выход в плей-офф лиги. Накануне «Филадельфия Сиксерс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча состоялась в Киссимми на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 108:101.
В другом матче дня встречались «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Вашингтон Уизардс». Победу в матче одержали номинальные хозяева площадки – игроки «Пеликанс», со счётом 118:107 (28:32, 26:24, 37:25, 27:26). Очередное поражение «Вашингтона» лишила столичный клуб шансов на выход в плей-офф турнира, что и позволило «Орландо» гарантировать себе выход в следующую стадию турнира.
Кроме того, выход в плей-офф по той же причине обеспечил себе и «Бруклин». Таким образом, в Восточной конференции определились все участники плей-офф, однако пока неизвестно, какие именно места они замйут по итогам регулярного чемпионата.
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