Чарльз Баркли спрогнозировал неожиданного участника финала НБА

Член Зала славы и аналитик TNT Чарльз Баркли считает, что «Портленд Трэйл Блэйзерс» выйдут в финал НБА в нынешнем сезоне.



«Портленд» в данный момент занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с результатом 32-38. «Трэйл Блэйзерс» минимально отстают от «Мемфис Гриззлиз» (33-37). Баркли считает, что если «Портленд» попадёт в плей-офф, то в первом раунде обыграет фаворита сезона «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего доберётся до решающей стадии.



Тренировочный лагерь команд НБА завершился 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата продлятся до 14 августа, а уже 17 августа начнутся игры плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.



