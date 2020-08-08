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Чарльз Баркли спрогнозировал неожиданного участника финала НБА

Чарльз Баркли спрогнозировал неожиданного участника финала НБА
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы и аналитик TNT Чарльз Баркли считает, что «Портленд Трэйл Блэйзерс» выйдут в финал НБА в нынешнем сезоне.

«Портленд» в данный момент занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с результатом 32-38. «Трэйл Блэйзерс» минимально отстают от «Мемфис Гриззлиз» (33-37). Баркли считает, что если «Портленд» попадёт в плей-офф, то в первом раунде обыграет фаворита сезона «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего доберётся до решающей стадии.

Тренировочный лагерь команд НБА завершился 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата продлятся до 14 августа, а уже 17 августа начнутся игры плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.

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