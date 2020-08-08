Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Харден и Уэстбрук превзошли исторический рекорд О'Нила и Брайанта

Харден и Уэстбрук превзошли исторический рекорд О'Нила и Брайанта
Баскетбол / НБА 0

Пара защитников «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук стала самой результативной в лиге со времён слияния НБА и АБА в 1976 году, сообщает Sports Center.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Харден и Уэстбрук на двоих набирают 61,7 очка за матч. При этом, даже если не наберут ни одного очка в последних четырёх встречах регулярного чемпионата, они в любом случае опередят Шакила О'Нила и Коби Брайанта, которые в сезоне-2002/2003 набирали в матче 557,5 очка. Харден и Уэстбрук при любом исходе по окончании сезона установят новый рекорд лиги.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден набирает 34,2 очка за игру, а Уэстбрук — 27,4 очка.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020