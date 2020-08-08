Шакил О'Нил высмеял игрока команды НБА, владельцем которой он является

Миноритарный владелец «Сакраменто Кингз» легенда Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил в прямом эфире потроллил своего игрока Харрисона Бранса, сообщает Fadeaway World.



«Харрисон Барнс? Он ещё играет?» — сказал Шакил О'Нил в эфире.



Примечательно, что это уже не первый раз, когда Шакил О'Нил подкалывает своего игрока в прямом эфире. Несколько месяцев назад он также в прямом эфире сделал вид, что не знает, кто такой Харрисон Барнс.



«Сакраменто Кингз» занимает 13-е место в Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации и практически лишился шансов на выход в плей-офф лиги.



В пяти матчах после рестарта сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» потерпел четыре поражения и одержал одну победу.