Гомельский — о будущем Воронцевича: кроме ЦСКА, «Химок», «Зенита» есть «Автодор», «Енисей»
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о будущем Андрея Воронцевича.
«Кроме ЦСКА, „Химок“, „Зенита“, „Локо“ и УНИКСа есть „Автодор“, „Енисей“, другие российские клубы Единой лиги ВТБ и Суперлиги», — написал Гомельский на своём сайте.
Воронцевич выступал за ЦСКА с 2006 года. За красно-синих провёл 696 матчей. В составе «армейцев» Андрей девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России, а также трижды выиграл Евролигу. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2011 года. В межсезонье-2020 Воронцевич стал свободным агентом.
Ранее Павел Астахов заявил, что позиция тяжёлого форварда в команде укомплектована, поэтому покинувший ЦСКА Андрей Воронцевич не входит в сферу интересов клуба.
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