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Двукратный чемпион Евролиги Папаниколау заразился коронавирусом

Двукратный чемпион Евролиги Папаниколау заразился коронавирусом
Баскетбол / Евролига 0

Форвард «Олимпиакоса» и сборной Греции по баскетболу Костас Папаниколау заразился коронавирусом, сообщил клуб на официальном сайте.

Заболевание протекает бессимптомно, Папаниколау находится в режиме самоизоляции дома. За его состоянием следит медицинский персонал «Олимпиакоса».

Папаниколау — двукратный чемпион Евролиги (сезон-2012/2013) в составе «Олимпиакоса». Кроме того, форвард — чемпион Испании в составе «Барселоны» (2014). Выступал в НБА за клубы «Хьюстон Рокетс» и «Денвер Наггетс». Дважды признавался лучшим молодым игроком чемпионата Греции по баскетболу (2009, 2012), становился восходящей звездой Евролиги (2013), трижды входил в символическую сборную чемпионата Греции (2012, 2013, 2017).

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