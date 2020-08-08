Двукратный чемпион Евролиги Папаниколау заразился коронавирусом

Форвард «Олимпиакоса» и сборной Греции по баскетболу Костас Папаниколау заразился коронавирусом, сообщил клуб на официальном сайте.



Заболевание протекает бессимптомно, Папаниколау находится в режиме самоизоляции дома. За его состоянием следит медицинский персонал «Олимпиакоса».



Папаниколау — двукратный чемпион Евролиги (сезон-2012/2013) в составе «Олимпиакоса». Кроме того, форвард — чемпион Испании в составе «Барселоны» (2014). Выступал в НБА за клубы «Хьюстон Рокетс» и «Денвер Наггетс». Дважды признавался лучшим молодым игроком чемпионата Греции по баскетболу (2009, 2012), становился восходящей звездой Евролиги (2013), трижды входил в символическую сборную чемпионата Греции (2012, 2013, 2017).