Стив Керр раскритиковал «Последний танец» с Майклом Джорданом

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился впечатлениями от знаменитого документального сериала «Последний танец», который рассказывает о «Чикаго Буллз» эпохи Майкла Джордана. Специалисту не понравилось, что в съёмках приняли участие не все игроки команды из Иллинойса того периода.

«Разочарован. Два игрока стартовой пятёрки сезона-1997/1998 — Рон Харпер и Люк Лонгли — не приняли участия в съёмках и у них не взяли интервью, как у всех других игроков той команды. Не знаю бюджета сериала, но уверен, что создатели могли найти средства, чтобы слетать в Австралию и пообщаться с Лонгли», — приводит слова Керра NBAholics.

Напомним, Стив Керр в составе «Чикаго Буллз» — трижды чемпион НБА.