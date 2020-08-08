Стив Керр раскритиковал «Последний танец» с Майклом Джорданом
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился впечатлениями от знаменитого документального сериала «Последний танец», который рассказывает о «Чикаго Буллз» эпохи Майкла Джордана. Специалисту не понравилось, что в съёмках приняли участие не все игроки команды из Иллинойса того периода.
«Разочарован. Два игрока стартовой пятёрки сезона-1997/1998 — Рон Харпер и Люк Лонгли — не приняли участия в съёмках и у них не взяли интервью, как у всех других игроков той команды. Не знаю бюджета сериала, но уверен, что создатели могли найти средства, чтобы слетать в Австралию и пообщаться с Лонгли», — приводит слова Керра NBAholics.
Напомним, Стив Керр в составе «Чикаго Буллз» — трижды чемпион НБА.
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