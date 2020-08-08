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Джеймс отреагировал на заявление Дилэйни о том, что тот является лучшим защитником Европы

Джеймс отреагировал на заявление Дилэйни о том, что тот является лучшим защитником Европы
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс ответил на заявление коллеги по амплуа из Милана Малкольма Дилэйни, который назвал себя лучшим защитником Старого Света, но отметил, что Джеймс входит в число лучших баскетболистов, выступающих в Европе.

«Особо говорить нечего. Я в одном списке с убийцами, и Малкольм должен себя чувствовать лучшим. Чувствую лучшим себя. Всё выясним на паркете, а после вместе поужинаем», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в нынешнее межсезонье ЦСКА продлил сотрудничество с Джеймсом. Американец останется в столице России ещё на три года.

Дилэйни в межсезонье сменил прописку и перешёл из «Барселоны» в «Милан». Напомним, игрок выступал и в России, защищая цвета «Локомотива-Кубань».

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