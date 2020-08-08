Джеймс отреагировал на заявление Дилэйни о том, что тот является лучшим защитником Европы

Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс ответил на заявление коллеги по амплуа из Милана Малкольма Дилэйни, который назвал себя лучшим защитником Старого Света, но отметил, что Джеймс входит в число лучших баскетболистов, выступающих в Европе.

«Особо говорить нечего. Я в одном списке с убийцами, и Малкольм должен себя чувствовать лучшим. Чувствую лучшим себя. Всё выясним на паркете, а после вместе поужинаем», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в нынешнее межсезонье ЦСКА продлил сотрудничество с Джеймсом. Американец останется в столице России ещё на три года.

Дилэйни в межсезонье сменил прописку и перешёл из «Барселоны» в «Милан». Напомним, игрок выступал и в России, защищая цвета «Локомотива-Кубань».