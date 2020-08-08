Бен Симмонс перенесёт операцию. Игрок рискует вылететь до конца сезона
Форвард «Филадельфии Севенти Сиксерс» Бен Симмонс покинет «пузырь» в Орландо (штат Флорида, США). Баскетболиста ждёт операция на колене, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
В клубе из Пенсильвании не исключают, что Симмонс ещё вернётся в нынешнем сезоне, но если это и случится, то только на поздних стадиях плей-офф. Подчёркивается, что к старту плей-офф команда Брауна должна будет готовиться без одного из своих лидеров.
В среду, 5 августа, Симмонс травмировал левое колено в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс». Позже выяснилось, что у него вывих коленной чашечки. Баскетболист в нынешнем сезоне в среднем набирает 16,4 очка, собирает 7,8 подбора и совершает 8,0 передачи.
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