Экс-капитан ЦСКА Хайнс хочет, чтобы Евролига поддержала движение Black Lives Matter
Экс-капитан ЦСКА Кайл Хайнс, выступающий в составе «Милана», надеется, что руководство Евролиги и игроки последуют примеру ведущих лиг мира и поддержат движение Black Lives Matter.
«Убеждён, что Евролига и мы, как игроки Евролиги, возьмём пример со всего мира и используем эту платформу. Определённо это станет темой обсуждения, когда мы сядем за стол переговоров относительно следующего сезона.
Мы обсудим, что именно нужно делать. Я пытаюсь получить обратную связь от как можно большего числа игроков. Хочу узнать, как они относятся к движению Black Lives Matter. Интересно, как они намерены использовать платформу Евролиги в вопросе борьбы с расовой несправедливостью», — приводит слова Хайнса Eurohoops.
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