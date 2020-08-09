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«Денвер» обыграл «Юту» во втором овертайме с разницей всего в два очка

«Денвер» обыграл «Юту» во втором овертайме с разницей всего в два очка
Баскетбол / НБА 0

На стадионе И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена в Реюньоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Денвер Наггетс» и «Юта Джаз». Встреча завершилась победой «Денвера» со счётом 134:132.

Матч получился напряжённым — для выявления победителя командам понадобилось два овертайма. Самым результативным игроком в составе «Двевера» стал сербский центровой Никола Йокич, сделавший дабл-дабл: он набрал 30 очков и сделал 11 подборов. Второй — Джамал Маррей, на его счету также дабл-дабл — 23 очка и 12 подборов. У Майкла Портера — 23 очка и 11 подборов.

Самым результативным в составе «Юты» стал Донован Митчелл — 35 очков и 6 подборов. По дабл-даблу на свой счёт записали Руди Гобер (22 очка, 13 подборов) и Джон Инглс (11 очков, 13 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
08 августа 2020, суббота. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
134 : 132
ОТ
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Маррей - 23, Портер - 23, Грант - 21, Моррис - 15, Крэйг - 11, Пламли - 5, Дозьер - 4, Миллсэп - 2, Bol, Бартон, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дэниелс, Кук, Харрис, Чанчар
Юта Джаз: Митчелл - 35, Гобер - 22, Конли - 20, Кларксон - 19, Инглс - 11, Ньянг - 9, Брэдли - 7, О'Нил - 6, Они - 3, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Мудиай, Уильямс-Госс
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