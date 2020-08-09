«Денвер» обыграл «Юту» во втором овертайме с разницей всего в два очка

На стадионе И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена в Реюньоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Денвер Наггетс» и «Юта Джаз». Встреча завершилась победой «Денвера» со счётом 134:132.
Матч получился напряжённым — для выявления победителя командам понадобилось два овертайма. Самым результативным игроком в составе «Двевера» стал сербский центровой Никола Йокич, сделавший дабл-дабл: он набрал 30 очков и сделал 11 подборов. Второй — Джамал Маррей, на его счету также дабл-дабл — 23 очка и 12 подборов. У Майкла Портера — 23 очка и 11 подборов.
Самым результативным в составе «Юты» стал Донован Митчелл — 35 очков и 6 подборов. По дабл-даблу на свой счёт записали Руди Гобер (22 очка, 13 подборов) и Джон Инглс (11 очков, 13 подборов).
- 9 августа 2020
-
02:08
- 8 августа 2020
-
23:58
-
22:38
-
21:48
-
20:22
-
19:32
-
19:21
-
18:00
-
16:35
-
15:33
-
15:24
-
14:47
-
13:45
-
11:59
-
10:32
-
08:55
-
08:11
-
07:54
-
07:46
-
07:43
-
06:50
-
06:35
-
05:46
-
04:46
-
00:27
- 7 августа 2020
-
23:46
-
22:55
-
21:23
-
20:55
-
19:58
-
18:53
-
17:24
-
16:17
-
15:50
-
14:42