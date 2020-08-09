«Денвер» обыграл «Юту» во втором овертайме с разницей всего в два очка

На стадионе И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена в Реюньоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Денвер Наггетс» и «Юта Джаз». Встреча завершилась победой «Денвера» со счётом 134:132.

Матч получился напряжённым — для выявления победителя командам понадобилось два овертайма. Самым результативным игроком в составе «Двевера» стал сербский центровой Никола Йокич, сделавший дабл-дабл: он набрал 30 очков и сделал 11 подборов. Второй — Джамал Маррей, на его счету также дабл-дабл — 23 очка и 12 подборов. У Майкла Портера — 23 очка и 11 подборов.

Самым результативным в составе «Юты» стал Донован Митчелл — 35 очков и 6 подборов. По дабл-даблу на свой счёт записали Руди Гобер (22 очка, 13 подборов) и Джон Инглс (11 очков, 13 подборов).