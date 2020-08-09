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Лука Дончич установил феноменальный рекорд в истории НБА

Лука Дончич установил феноменальный рекорд в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА против «Милуоки Бакс» (136:132 ОТ) набрал 36 очков, 19 передач и 14 подборов.

Дончич оформил 17-й трипл-дабл в сезоне-2019/2020, что позволило ему стать лидером НБА по этому показателю. Лука стал самым молодым игроком в истории, занявшим первое место в лиге по количеству набранных трипл-даблов за сезон. Словенец сделал это в возрасте 21 год 168 дней, что позволило превзойти рекорд легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджика Джонсона (21 год 227 дней), установленный в 1981 году.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Дончич выступает в НБА второй год. В сезоне-2019/2020 Лука был признан лучшим новичком лиги. «Даллас» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф.

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