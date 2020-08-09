Леброн Джеймс отличился уникальным личным антирекордом сезона

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА против «Индиана Пэйсерс» (111:116) набрал 31 очко, 8 подборов и 7 передач.



Леброн впервые проиграл в этом сезоне, набрав 30 и более очков за матч. Ранее во всех 20 случайх покорения результативности 30 очков Джеймс побеждал вместе с «Лейкерс». Серия из 20 побед после результативности 30+ очков была рекордом в истории НБА наравне с легендой «Лейкерс» Джерри Уэстом (сезон-1963/1964).

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35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».