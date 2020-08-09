Лука Дончич побил выдающийся рекорд Майкла Джордана
Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» (136:132 ОТ) набрал 36 очков, 19 передач и 14 подборов.
Дончич превзошёл рекорд легендарного Майкла Джордана и стал самым молодым игроком в истории НБА, записавшим на своё счёт минимум 35 очков, 10 подборов и 15 передач в одной игре.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Дончич выступает в НБА второй год. В сезоне-2019/2020 Лука был признан лучшим новичком лиги. «Даллас» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф сезона-2019/2020. До переезда в НБА Дончич играл за мадридский «Реал», в составе которого стал чемпионом и MVP Евролиги в сезоне-2017/2018.
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