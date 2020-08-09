Джордж и Лиллард обменялись резкими выпадами в адрес друг друга

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж обменялся резкими выпадами с разыгрывающим «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьеном Лиллардом.



«Клипперс» обыграли «Трэйл Блэйзерс» (122:117) в матче регулярного чемпионата НБА. Лиллард промазал два потенциально победных штрафных броска за 18 секунд до финальной сирены. Игроки «Клипперс» Маркус Моррис и Патрик Беверли со скамейки бурно отреагировали на промахи Лилларда. После матча Дэмьен заявил, что такая реакция игроков «Клипперс» на его промахи – это признак уважения.

«Когда-то я отправил Патрика Беверли домой в конце игры. В прошлом плей-офф я отправил домой Пола Джорджа», – заявил Лиллард.



«А тебя отправят домой в этом сезоне. Уважение», – написал Джордж в «Твиттере» в ответ на заявление Лилларда.



«Продолжайте менять команды, бегите от проблем. Вы – болваны», – ответил Лиллард.