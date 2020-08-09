Джордж и Лиллард обменялись резкими выпадами в адрес друг друга

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж обменялся резкими выпадами с разыгрывающим «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьеном Лиллардом.
«Клипперс» обыграли «Трэйл Блэйзерс» (122:117) в матче регулярного чемпионата НБА. Лиллард промазал два потенциально победных штрафных броска за 18 секунд до финальной сирены. Игроки «Клипперс» Маркус Моррис и Патрик Беверли со скамейки бурно отреагировали на промахи Лилларда. После матча Дэмьен заявил, что такая реакция игроков «Клипперс» на его промахи – это признак уважения.
«Когда-то я отправил Патрика Беверли домой в конце игры. В прошлом плей-офф я отправил домой Пола Джорджа», – заявил Лиллард.
«А тебя отправят домой в этом сезоне. Уважение», – написал Джордж в «Твиттере» в ответ на заявление Лилларда.
«Продолжайте менять команды, бегите от проблем. Вы – болваны», – ответил Лиллард.
- 9 августа 2020
-
07:56
-
07:49
-
07:44
-
07:37
-
06:48
-
03:52
-
02:08
- 8 августа 2020
-
23:58
-
22:38
-
21:48
-
20:22
-
19:32
-
19:21
-
18:00
-
16:35
-
15:33
-
15:24
-
14:47
-
13:45
-
11:59
-
10:32
-
08:55
-
08:11
-
07:54
-
07:46
-
07:43
-
06:50
-
06:35
-
05:46
-
04:46
-
00:27
- 7 августа 2020
-
23:46
-
22:55
-
21:23
-
20:55