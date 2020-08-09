Гомельский: российские баскетболисты играют в России по простой причине

Известный комментатор Владимир Гомельский объяснил, почему российские баскетболисты в подавляющем большинстве выступают на Родине.
«Российские баскетболисты играют дома по простой причине — в России они зарабатывают больше, чем им могли бы предложить за границей. Хотя исключения бывают. Наши играют в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Венгрии. Но в основном это игроки, которым не предоставляют достаточного игрового времени дома.
Хорошо это или плохо? Однозначного ответа нет. Если игрок уезжает играть за границу и повышает мастерство — хорошо. Если остаётся на прежнем уровне или деградирует — плохо. Тренеру национальной сборной удобнее наблюдать за кандидатами в команду, если все они выступают в российских клубах», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
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