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Кириленко высказался о появлении конкурента на выборах президента РФБ

Кириленко высказался о появлении конкурента на выборах президента РФБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал информацию о появлении соперника на выборах на пост президента РФБ. По словам функционера, он не хочет ввязываться в полемику ни с одним из кандидатов.

Напомним, Красноярская федерация баскетбола выдвинула на пост главы российского баскетбола Эдуарда Сандлера.

«Не иду на выборы конкурировать с кем-то. И не хочу ввязываться в полемику ни с одним кандидатом. Красноярская федерация выдвинула эту кандидатуру, и я должен уважать этот выбор. У меня есть стремление максимально помочь нашему баскетболу, и это то, что хотел бы видеть у других», — приводит слова Андрея Кириленко ТАСС.

Выборы главы РФБ запланированы на 20 августа.

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