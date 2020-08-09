«Панатинаикос» подписал самого результативного игрока чемпионата Китая

«Панатинаикос» договорился о подписании контракта с разыгрывающим защитником Пьером Джексоном, сообщает Eurohoops. Соглашение рассчитано на год.
Джексон является самым результативным игроком последнего доигранного чемпионата Китая. Тогда он выступал в составе «Флай Дрэгонз» и набирал 39,1 очка за матч.
На драфте-2013 Пьер был выбран под 42-номером. В НБА провёл всего 8 поединков. В регулярном чемпионате-2016/2017 защищал цвета «Даллас Маверикс», набирая 4,4 очка, собирая 1,1 подбора и совершая 2,4 передачи.
В Европе выступал в составе «Фенербахче», «Цедевиты» и «Маккаби». Кроме того, Пьер неоднократно пытался пробиться в НБА через матчи G-лиги. В последнее время Джексон выступал в составе «Сауз Бей Лейкерс», набирая 20,7 очка, собирая 3,9 подбора и совершая 5,9 передачи.
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