Дончич заявил, что не заслуживает быть кандидатом на звание самого прогрессирующего игрока

Лидер «Даллас Маверикс» защитник Лука Дончич попросил журналистов вычеркнуть его из списка кандидатов на получение награды самому прогрессирующему игроку лиги.

Обозреватель Бред Таунсенд на своей странице в «Твиттере» рассказал о диалоге со словенцем.

«Он спросил меня, кто за это голосует. Я ответил, что нас 100 журналистов, включая меня». Тогда Дончич сказал следующее: «Вычеркните меня из списка и внесите туда Девонте Грэма. Я не заслуживаю этого места», — приводит слова Луки Таунсенд.

Напомним, в список кандидатов на получение награды самому прогрессирующему игроку лиги кроме Дончича попали Бем Адебайо и Брендон Ингрэм.

Лука выступает в НБА второй год. По итогам минувшего сезона он был признан лучшим новобранцем лиги.