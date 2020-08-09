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Дончич заявил, что не заслуживает быть кандидатом на звание самого прогрессирующего игрока

Дончич заявил, что не заслуживает быть кандидатом на звание самого прогрессирующего игрока
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Даллас Маверикс» защитник Лука Дончич попросил журналистов вычеркнуть его из списка кандидатов на получение награды самому прогрессирующему игроку лиги.

Обозреватель Бред Таунсенд на своей странице в «Твиттере» рассказал о диалоге со словенцем.

«Он спросил меня, кто за это голосует. Я ответил, что нас 100 журналистов, включая меня». Тогда Дончич сказал следующее: «Вычеркните меня из списка и внесите туда Девонте Грэма. Я не заслуживаю этого места», — приводит слова Луки Таунсенд.

Напомним, в список кандидатов на получение награды самому прогрессирующему игроку лиги кроме Дончича попали Бем Адебайо и Брендон Ингрэм.

Лука выступает в НБА второй год. По итогам минувшего сезона он был признан лучшим новобранцем лиги.

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