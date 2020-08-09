Вернувшийся в Россию Майк Джеймс: Евролига в этом сезоне будет весёлой

Лидер ЦСКА разыгрывающий Майк Джеймс объявил о возвращении в Россию. На странице в «Инстаграме» он выложил скрин геотега, где указано, что он находится в Москве.

А на странице в «Твиттере» американец подтвердил, что прибыл в столицу России, и поделился ожиданиями от выступлений в Евролиге.

«Евролига в этом сезоне будет весёлой», — написал Джеймс.

Напомним, в нынешнее межсезонье Майк подписал новый контракт с ЦСКА. Соглашение рассчитано на три года. Кроме того, «армейцы» приобрели центрового Николу Милутинова и форварда Торнике Шенгелию.

В то же время ряды ЦСКА покинули Коста Куфос, Рон Бэйкер, Андрей Воронцевич, Михаил Кулагин и Ховард Сент-Рос. Уже скоро команда начнёт подготовку к сезону. Первый её этап пройдёт без Димитриса Итудиса, который заразился коронавирусом.