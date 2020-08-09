Вернувшийся в Россию Майк Джеймс: Евролига в этом сезоне будет весёлой

Лидер ЦСКА разыгрывающий Майк Джеймс объявил о возвращении в Россию. На странице в «Инстаграме» он выложил скрин геотега, где указано, что он находится в Москве.
А на странице в «Твиттере» американец подтвердил, что прибыл в столицу России, и поделился ожиданиями от выступлений в Евролиге.
«Евролига в этом сезоне будет весёлой», — написал Джеймс.
Напомним, в нынешнее межсезонье Майк подписал новый контракт с ЦСКА. Соглашение рассчитано на три года. Кроме того, «армейцы» приобрели центрового Николу Милутинова и форварда Торнике Шенгелию.
В то же время ряды ЦСКА покинули Коста Куфос, Рон Бэйкер, Андрей Воронцевич, Михаил Кулагин и Ховард Сент-Рос. Уже скоро команда начнёт подготовку к сезону. Первый её этап пройдёт без Димитриса Итудиса, который заразился коронавирусом.
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