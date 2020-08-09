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В «Басконии» выявлен коронавирус

В «Басконии» выявлен коронавирус
Баскетбол / Евролига 0

«Баскония» на официальном сайте объявила, что один из баскетболистов команды заразился коронавирусом.

«Баскония» стала шестой испанской командой, у представителей которой тесты на коронавирус перед началом подготовки к новому сезону показали положительные результаты. Ранее коронавирус выявили у сотрудников, «Фуэнлабрады», «Тенерифе», «Эстудиантеса», «Бетиса» и «Гран-Канарии». Имена заражённых не называются. Известно лишь, что они все являются работниками клубов. В случае «Гран Канарии» указывается, что заразился один из сотрудников тренерского штаба.

Заражённый игрок «Басконии» не контактировал ни с кем из команды с момента прибытия в Испанию, заболевание проходит бессимптомно. Баскетболист находится в режиме самоизоляции у себя дума.

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