Анте Жижич поставил ультиматум «Реалу»

Центровой Анте Жижич поставил мадридскому «Реалу» ультиматум, сообщает Central Defense. По информации источника, агент Жижича связался с руководством «Реала», чтобы уточнить, как обстоят дела с его клиентом. Кроме того, по информации источника, агент «надавил» на «Реал», напомнив, что «Маккаби» готов подписать контракт уже завтра, несмотря на меньшую сумму, которую предлагает израильский клуб. Сообщается, что Жижич хочет определиться с будущим в течение 7-10 дней.



23-летний Анте был выбран на драфте НБА 2016 года командой «Бостон Селтикс». С 2017 года он выступает в составе «Кливленд Кавальерс». В нынешнем сезоне Анте принял участие в 22 матчах и набирал в них 4,4 очка, делал 3,0 подбора и отдавал 0,3 передачи. Всего в НБА Жижич провёл 113 матчей, набирая в них 6,0 очка и совершая 3,9 подбора.



У Жижича уже есть опыт выступления в Евролиге в составе «Дарушшафаки», где он играл под руководством главного тренера Дэвида Блатта. Анте помог клубу дойти до плей-офф Евролиги, где команда уступила «Реалу» (1-3).