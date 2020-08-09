Баркли: у «Голден Стэйт» будет огромное преимущество в следующем сезоне

Член Зала славы и аналитик TNT Чарльз Баркли считает, что у «Голден Стэйт Уорриорз» будет преимущество в следующем сезоне НБА.
«У „Голден Стэйт“ будет огромное преимущество, потому что они отдохнут, а Клэй Томпсон и Стефен Карри вернутся в строй. У них будет в составе Эндрю Уиггинс, и они получат лотерейный пик. При этом остальные команды будут уставшими, следующий сезон начнётся очень быстро. Даже если в итоге НБА отложит следующий сезон, то перерыв между чемпионатами в любом случае будет коротким. Думаю, что у „Уорриорз“ будет огромное преимущество», — приводит слова Чарльза Баркли NBC Sports.
В турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НБА текущего сезона «Голден Стэйт» занял последнее место с 80 очками в 65 играх и не участвует в рестарте сезона.
- 10 августа 2020
-
00:42
- 9 августа 2020
-
23:50
-
22:56
-
21:57
-
21:53
-
20:42
-
20:04
-
19:03
-
18:54
-
16:59
-
15:56
-
14:59
-
13:54
-
12:58
-
11:58
-
10:55
-
09:40
-
07:56
-
07:49
-
07:44
-
07:37
-
06:48
-
03:52
-
02:08
- 8 августа 2020
-
23:58
-
22:38
-
21:48
-
20:22
-
19:32
-
19:21
-
18:00
-
16:35
-
15:33
-
15:24
-
14:47