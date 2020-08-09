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Баркли: у «Голден Стэйт» будет огромное преимущество в следующем сезоне

Баркли: у «Голден Стэйт» будет огромное преимущество в следующем сезоне
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы и аналитик TNT Чарльз Баркли считает, что у «Голден Стэйт Уорриорз» будет преимущество в следующем сезоне НБА.

«У „Голден Стэйт“ будет огромное преимущество, потому что они отдохнут, а Клэй Томпсон и Стефен Карри вернутся в строй. У них будет в составе Эндрю Уиггинс, и они получат лотерейный пик. При этом остальные команды будут уставшими, следующий сезон начнётся очень быстро. Даже если в итоге НБА отложит следующий сезон, то перерыв между чемпионатами в любом случае будет коротким. Думаю, что у „Уорриорз“ будет огромное преимущество», — приводит слова Чарльза Баркли NBC Sports.

В турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НБА текущего сезона «Голден Стэйт» занял последнее место с 80 очками в 65 играх и не участвует в рестарте сезона.

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