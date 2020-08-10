60 очков Тэйтума и Хэйворда принесли «Бостону» победу в овертайме над «Орландо»

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Бостон Селтикс» в овертайме сломил сопротивление «Орландо Мэджик» — 122:119 ОТ (28:29, 27:22, 32:35, 25:26, 10:7).
Самый значительный вклад в победу «Бостона» внесли форварды Джейсон Тейтум и Гордон Хэйворд, набравшие на двоих 60 очков (31 и 29 соответственно). Дабл-даблом удалось отметиться ещё одному форварду «Селтикс» Джейлену Брауну, он набрал 19 очков и совершил 12 подборов и 1 передачу.
Наибольшее количество очков среди игроков «Орландо» набрал черногорский центровой Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 26 очков, 11 подборов и 1 передачи. Ещё два дабл-дабла у разыгрывающих «Мэджик» — Маркелла Фульца (16 очков, 6 подборов и 10 передач) и Джеймса Энниса (10 очков, 10 подборов и 2 передачи).
«Бостон Селтикс» (47-23) занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Орландо Мэджик» (32-39) – 8-е.
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