«Портленд» в упорной встрече обыграл «Филадельфию». Дэмьен Лиллард набрал 51 очко

В Реюньоне (США) на стадионе «Виза Атлетик Центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Филадельфия Сиксерс», победу в которой одержали номинальные хозяева площадки – 124:121 (33:19, 34:39, 24:34, 33:29).

Невероятную результативность в этой встрече продемонстрировал 30-летний американский разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, набравший 51 очко и совершивший 3 подбора и 7 передач.

Больше всех очков в составе «Филадельфии» набрал защитник Джош Ричардсон, на счету которого 34 очка, а также 5 подборов и 6 передач.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» (33-39) занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Филадельфия Сиксерс» (42-28) – 6-я на Востоке.