«Портленд» в упорной встрече обыграл «Филадельфию». Дэмьен Лиллард набрал 51 очко
В Реюньоне (США) на стадионе «Виза Атлетик Центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Филадельфия Сиксерс», победу в которой одержали номинальные хозяева площадки – 124:121 (33:19, 34:39, 24:34, 33:29).
Невероятную результативность в этой встрече продемонстрировал 30-летний американский разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, набравший 51 очко и совершивший 3 подбора и 7 передач.
Больше всех очков в составе «Филадельфии» набрал защитник Джош Ричардсон, на счету которого 34 очка, а также 5 подборов и 6 передач.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» (33-39) занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Филадельфия Сиксерс» (42-28) – 6-я на Востоке.
НБА - регулярный чемпионат
10 августа 2020, понедельник. 01:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
124 : 121
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 51, Энтони - 20, Макколлум - 16, Нуркич - 15, Хезонья - 12, Трент-мл. - 5, Габриэль - 3, Коллинс - 2, Адамс, Литтл, Оар, Саймонс, Уайтсайд
Филадельфия Сиксерс: Ричардсон - 34, Бёркс - 20, Харрис - 16, Хорфорд - 15, Милтон - 11, Скотт - 9, Коркмаз - 7, Робинсон - 4, Тибулл - 2, Эмбиид - 2, Pelle - 1, Shayok, Нето, О'Куинн, Симмонс
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