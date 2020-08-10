Кармело Энтони превзошёл по результативности двух легенд «Бостона»

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони, набравший 20 очков в матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Сиксерс» (124:121), вышел на 15-е место по результативности в истории лиги, сообщается в официальном «твиттере» лиги.

Теперь на счету Энтони 26 411 очков. Благодаря этому он обошёл легенд «Бостон Селтикс» Джона Хавличека и Пола Пирса. На 14-м месте — пятикратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Тим Данкан, набравший за карьеру 26 496 очков.

36-летний Энтони выступает за «Портленд» с 2019 года. Ранее Кармело также играл за «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». Он 10 раз участвовал в Матче звёзд НБА, а в составе сборной США трижды становился чемпионом Олимпийских игр.